Dopo le medaglie in Veneto, quattro atleti del Circolo nautico in nazionale

Dopo le medaglie in Veneto, quattro atleti dell’Circolo nautico in nazionale

Con la formazione giovanile parteciperanno all’Olympic Hopes in Slovacchia

Undici medaglie per quattro atleti oristanesi, allenati dal tecnico Andrea Lilliu, nella gara internazionale di canoa e kayak, svolta le scorse settimane ad Auronzo di Candore, in Veneto.

I quattro giovani atleti del Circolo Nautico Oristano – Filippo Giarrusso, Filippo Somaroli, Alice Franceschi e Laura Chiaberge – ora rappresenteranno la Nazionale Italiana Olympic Hopes, una mini olimpiade per le giovani speranze olimpiche, in programma dal 13 al 15 settembre a Bratislava.

“È per me una grande soddisfazione, portare ben 4 atleti nella nazionale giovanile”, commenta il tecnico Lilliu. “Un ulteriore dimostrazione che Oristano e il suo territorio può e deve puntare sullo sport per l’educazione dei nostri giovani”.

Sulle sponde dell’Ansiei sono stati tre giorni di gare ad altissimo livello in piena stagione di velocità: 200, 500 e 1000 metri le distanze.

Questi i risultati nelle gare dei 500 metri

Filippo Somaroli ottiene il 1° posto nella Finale B in k1 junior (4° tempo generale tra finale A e finale

Bronzo per Filippo Somaroli nel K4 500 junior inter-societario.

Argento per Filippo Giarrusso nel C1 ragazzi

Bronzo per Filippo Giarrusso ne C2 junior inter-societario.

Argento per il K2 ragazze di Alice Franceschi e Laura Chiaberge

Argento per Alice Franceschi nel K4 inter-societario

Bronzo per Laura Chiaberge nel K4 inter-societario

I risultati nelle gare dei 200 metri

Oro per Filippo Somaroli nel k2 junior inter-societario

Oro ancora per Filippo Somaroli nel K4 500 junior inter-societario

Quarto posto per Filippo Giarrusso nel C1 ragazzi

Bronzo per Filippo Giarrusso ne C2 junior inter-societario

Oro per il K2 ragazze di Alice Franceschi e Laura Chiaberge

Bronzo per Laura Chiaberge nel K4 inter-societario

Alle gare hanno preso parte oltre 800 persone tra atleti, tecnici e addetti ai lavori, sessanta i club italiani e quindici le rappresentative estere: Cina, Nuova Zelanda, Azerbaigian, Uzbekistan, Pakistan, Israele, Olanda, Francia, Slovenia, Croazia, Danimarca, Malta, Svizzera, Austria e Ungheria.

Mercoledì, 17 luglio 2019

L'articolo Dopo le medaglie in Veneto, quattro atleti del Circolo nautico in nazionale sembra essere il primo su LinkOristano.it.