Cantiere aperto lungo la Statale 131, lunghe code e forti disagi

Lamentele di molti automobilisti, spesso ignari delle limitazioni alla circolazione

C’è chi giura di essere rimasto in coda quasi un’ora per superare quei pochi chilometri della Statale 131 che separano gli svincoli tra Santa Giusta e Sant’Anna, in direzione Cagliari. Da diversi giorni sono in corso i tanto attesi lavori di rifacimento della pavimentazione stradale disposti dall’Anas, ma il cantiere ha comportato la chiusura di una corsia e ciò quotidianamente sta a sua volta causando lunghe file di auto incolonnate.

Si cammina spesso a passo d’uomo e c’è chi, non sapendo di questa situazione e avendo magari da raggiungere l’aeroporto di Cagliari entro una certa ora, si è trovato in grande difficoltà.

Ancora una volta si ripropone l’esigenza di poter effettuare anche in Sardegna, come già avviene in altre parti d’Italia, in orario notturno particolari lavori di manutenzione lungo le strade più trafficate, come la Statale 131, specie in questo periodo estivo caratterizzato dalla presenza di numerosi turisti.

Mercoledì, 17 luglio 2019

L'articolo Cantiere aperto lungo la Statale 131, lunghe code e forti disagi sembra essere il primo su LinkOristano.it.