Auto si ribalta dopo uno scontro: due feriti ricoverati in ospedale L’incidente ha coinvolto un’utilitaria e un furgone in fase di sorpasso

I due veicoli si sono urtati durante un sorpasso ed una delle auto si è ribaltata. Il bilancio è di due feriti, non gravi, nell’incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 131 a ridosso dello svincolo per Uras.

Per cause ancora da accertare da parte della Polstrada un furgone Ducato ha urtato una Toyota Yaris che si è ribaltata sulla corsia di marcia in direzione di Oristano. I due occupanti dell’utilitaria sono stati soccorsi e trasferiti con le ambulanze del 118 in ospedale. È rimasto illeso l’autista del Fiat Ducato Maxi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Oristano per i rilievi di legge e per regolare il traffico che ha subito forti rallentamenti.

Mercoledì, 17 luglio 2019

