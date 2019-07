Cagliari, il dramma di Katiuscia: “Malata e senza un tetto, ho perso la mia dignità”

Non nasconde di avere avuto un passato “difficile”, fatto di dipendenze e momenti di grande sconforto. Adesso, però, Katiuscia Usai, quarantunenne di Cagliari, è costretta a fare i conti con un presente altrettanto problematico. Disoccupata da qualche anno, “ho fatto anche la barista, poi seguivo anziani, disabili e malati terminali in privato, sempre senza assicurazione. Due anni fa ho lavorato per un’intera stagione ad Arbatax, come cameriera di sala. Ma poi, per colpa dell’endometriosi, ho dovuto lasciare perchè mi sentivo sempre più debole”. Sino a otto giorni fa, stando al suo racconto, viveva “in una struttura che ospita uomini e donne senzatetto” proprio a Cagliari. Poi, l’improvvisa “cacciata” a causa “di un diverbio avuto con un altro ospite. Mi hanno sbattuta in mezzo a una strada, in teoria potrei rientrare nella struttura venerdì prossimo alle diciotto”. Ma lì, Katiuscia, non vorrebbe rimetterci piede: “Sono una persona onesta, non ho nessun precedente penale. Chiedo solo un tetto, magari anche un piccolo monolocale per me e Pablo, il mio ‘bambino’ (il cane, ndr), da quando l’ho adottato mi ha anche salvato la vita tre volte”, racconta la Usai, preferendo non aggiungere ulteriori dettagli.

E il Comune? E le assistenti sociali? “Sono seguita. La mia ex assistente sociale è andata in pensione, quella nuova non l’ho conosciuta. Spero che anche loro facciano davvero qualcosa per me”. La solidarietà, almeno quella “essenziale”, sinora non è mancata: “Alcune persone mi hanno visto, qui, buttata nelle scale, e mi hanno offerto acqua e cibo. Anche la Croce Rossa, non smetterò mai di ringraziarli”. Ma la 41enne, nonostante le tante difficoltà, è categorica: “Non voglio niente gratis, in cambio di un tetto sono disposta a lavorare, anche a fare le pulizie. Cerco solo di avere una vita serena e normale. Soprattutto dignitosa”, afferma, con molta tristezza, la Usai: “Ora come ora ho perso pure quella”. Chiunque possa aiutare Katiuscia Usai può contattarla al suo numero di cellulare: +393505769394 .

L'articolo Cagliari, il dramma di Katiuscia: “Malata e senza un tetto, ho perso la mia dignità” proviene da Casteddu On line.