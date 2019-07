Incendi: pericolo alto nel Cagliaritano

La direzione della Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo di incendio alto per la giornata di domani, giovedì 18 luglio.

Il pericolo alto, contraddistinto dal colore arancione, riguarda tutta la provincia di Cagliari, mentre è medio (colore giallo) nel resto dell'isola. "In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento - spiegano dalla Protezione civile - se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".

Intanto oggi un vasto incendio è scoppiato nelle campagne di Luras, in località Toveddu, dove oltre alle squadre a terra del Corpo forestale sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Limbara e di Alà dei Sardi.