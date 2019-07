“Cagliari, è uno strazio vedere la città così sporca: guardate il letamaio in via San Paolo…”

Buona sera, anche oggi è uno strazio vedere in quali condizioni versa la città, a causa dell’incivilta’ in primis, ma grandi responsabilità sono da attribuire alla giunta comunale, precedente, che non ha saputo pianificare l’avvio della raccolta differenziata, e quella attuale che, a mio parere, va a rilento, troppo, nel prendere una posizione e soprattutto attivare un sistema di sorveglianza e sanzionatorio, pesante, contro questo fenomeno. Questa foto è stata scattata stamattina in Via San Paolo. Cumuli di rifiuti riversi a tratti su tutta la via oltre questi. Tutta la città sta diventando un letamaio. Grazie per l’attenzione.

Filippo Munda

