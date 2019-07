Selargius, la sfida di don Lorenzo: “Giro tutta la Sardegna a piedi chiedendo a Dio di proteggerla”

Quando l’ha detto ai suoi collaboratori più stretti, Marco (che è anche suo fratello) e Lisa, lo hanno preso “per matto”. Già, perchè la frase detta da don Lorenzo Lodi, “voglio girare tutta la Sardegna a piedi per valorizzarne la bellezza del creato e per pregare affinchè ci siano tante nuove vocazioni” ha fatto sobbalzare tutti dalla sedia. Viceparroco nella chiesa del Santissimo Salvatore di Selargius dal 2008, nato a Modena quaranta anni fa, don Lorenzo è uno strenuo difensore della natura: “Alleva delle capre, ha un cavallo e un asino e si prende cura delle piante”, spiega Lisa, che lo supporta a distanza in questa sfida molto particolare. “È partito con solo uno zaino, una tenda da campeggio, tre magliette, due mutande, una borraccia e il telefonino”. Villasimius, Torre delle Stelle, Baunei: in dieci giorni ha già fatto tanta strada e ricevuto l’aiuto, tra gli altri, dei membri dell’associazione Cammino Cento Torri. L’obbiettivo è compiere l’intero periplo dell’Isola, da est ad ovest. Se tutto dovesse andare bene, ritornerà a Selargius ai primi di agosto. “Sinora ha ricevuto tanta accoglienza, tutti si sono mostrati molto disponibili, c’è chi gli ha offerto il pranzo o la cena o anche, semplicemente, un po’ d’acqua”. Un lungo viaggio costantemente – o quasi – immerso nella natura, quello che sta compiendo il religioso.

Appartenente all’opera di don Orione, realtà presente in tutto il mondo come congregazione, è finito a Selargius perchè “i preti vengono distribuiti in tutta Italia”. E, quando arriva l'”ordine”, bisogna rispondere “signorsì”. Don Lodi è stato fortunato, da undici anni vive nell’Isola al centro del mar Mediterraneo. E ora, vuoi per motivi ecologici e vuoi per motivi religiosi, la sta girando tutta. Rigorosamente a piedi: “Un sacrificio è un sacrificio”, ha spiegato a chiunque gli abbia chiesto il perchè di questa particolare scelta. E, visto che non si vive solo di preghiere – per quanto possano aiutare lo spirito e il corpo – a breve partirà anche una raccolta fondi: “Tutti i soldi che verranno raccolti finiranno nelle casse della parrocchia selargina per poter organizzare la festa annuale, in programma ai primi di settembre”.

L'articolo Selargius, la sfida di don Lorenzo: “Giro tutta la Sardegna a piedi chiedendo a Dio di proteggerla” proviene da Casteddu On line.