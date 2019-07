Capoterra, un concerto e una lotteria per aiutare la pizzeria cancellata da un brutto incendio. L’appello dei ragazzi della pizzeria Treff per la bella iniziativa, un invito a tutti a dare una mano d’aiuto mentre si contano i danni: “Cari amici , come sappiamo possono capitare delle cose durante l’arco della nostra vita dove è molto difficile rialzarsi da soli (la storica pizzeria Treff è stata cancellata a causa di un incendio dovuto da un cortocircuito). Ed è per questo che come già capitato in passato tantissimi cittadini di questo paese hanno contribuito ad aiutare il prossimo,può farlo pure stavolta.. non è un obbligo, ma per quanto mi riguarda è un diritto morale sostenere un disagio di questo genere… il 25 luglio presso il Parco urbano in Capoterra si esibiranno artisti di vario genere a titolo gratuito con la speranza di dare una mano.. si chiede fin dove possibile a tutti i commercianti , artigiani , ecc , di contribuire come possono anche lasciando dei premi a disposizione per una sottoscrizione a premi dove l’estrazione verrà effettuata il giorno dell’evento..grazie al comune di Capoterra che ha dato il permesso per organizzare il tutto, grazie ai ragazzi del parco urbano , grazie a tutti gli artisti, grazie a chi è in grado di guardare in fondo al proprio cuore e riconoscere alla fine che aiutare il prossimo arricchisce se stessi….forza , coraggio e cuore!”.

