Cocker malato e semi cieco abbandonato e denutrito, il padrone era partito in vacanza: denunciato. Un cocker di 9 anni è stato sequestrato da Oipa Bologna (l’organizzazione internazionale protezione animali) a un quarantenne di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Mentre lui era in ferie, il cane era scappato dal suo giardino ed è stato trovato per strada, denutrito e disidratato, ma anche malato di rabbia e quasi cieco.

Sono stati i volontari del canile Rifugio di Amola, dove è stato portato, a segnalare le precarie condizioni del cane alle guardie zoofile di Oipa, che dal microchip sono risaliti al proprietario. L’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animale, come rivela Quotidiano.net.