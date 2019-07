Muravera, turisti veneti cacciati dalla visita del menhir: “Non esistono solo le spiagge, è lecito?”

Volevo segnalare uno spiacevole episodio avvenuto nella mattinata di oggi intorno alle ore 11 presso il sito archeologico di menhir Pranu Is Calas ( Muravera). Siamo una famiglia di tre persone di cui una bimba di 8 anni, che oltre a godere del meraviglioso mare e paesaggio della Sardegna , aveva il desiderio di vedere con i propri occhi reperti storici studiati quest’anno in storia .

Una volta raggiunto il sito siamo stati letteralmente “cacciati “ dal proprietario dei terreni , che è stato molto sgradevole adducendo che avremmo potuto visitare il tutto in altri orari ( non sappiamo bene quali) .

Ovvio che dopo tutto ciò non abbiamo più avuto il desiderio di ritornare per non creare ulteriori problemi … ma ci chiediamo : è prassi comune che un privato possa negare l’accesso a siti archeologici ? Ma soprattutto è lecito che una persona così poco educata possa arbitrariamente decidere di allontanare i turisti che desiderano visitare luoghi di interesse oltre le belle spiagge?

Grazie per l’attenzione

Angela Negri

