Rischio microbiologico. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo precauzionale di un lotto di bocconcini a marchio Azzocchi Roberto per una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto interessato è venduto in confezioni sottovuoto da 200 grammi ciascuna, con il numero di lotto 26 LSS e la data di scadenza 12-11-2019. I bocconcini richiamati sono prodotti da Azzocchi Roberto Srl, nello stabilimento di via Vallericcia 18, ad Ariccia. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto del medesimo lotto di appartenenza, di NON consumarlo!

L'articolo Contaminazione microbiologica in questi bocconcini di salame, stop del MInistero della Salute proviene da Casteddu On line.