Prima la protesta sotto il palazzo della soprintendenza dei beni paesaggistici, poi il flash mob direttamente nel tratto di spiaggia di Giorgino “bloccato” proprio da quegli stessi vincoli della soprintendenza. In cento, armati di ombrelloni e sdraio, si sono accomodati su quella spiaggia “che è fantasma, non esiste più da quarant’anni”, spiegano, infuriati, i lavoratori. Ci sono i 210 portuali della Cict a rischio licenziamento: la società sarebbe pronta a dar loro il benservito e ad abbandonare il porto di Cagliari. E poi, tutti gli altri loro colleghi, alle prese con stipendi in ritardo e un futuro decisamente incerto. E adesso la palla ritorna a Roma: sarà infatti compito del Governo valutare, e decidere, se il vincolo deve rimanere o se si può lasciare spazio a tutta una serie di interventi milionari per creare, tra l’altro, la Zona franca speciale e la Zona franca più “generale”. Una patata bollentissima, pochi giorni fa c’era anche stato l’attacco, da parte del presidente dell’Authority Massimo Deiana, alla soprintendenza.

“Una spiaggia che non esiste più da quarant’anni sta per diventare la tomba ‘lavorativa’ di centinaia di lavoratori portuali”, afferma Massimiliana Tocco, segretaria generale della Filt-Cgil Cagliari, “con questo vincolo è impossibile piazzare una semplice recinzione perchè sarebbe abusiva, ma così tramonta definitivamente l’idea di poter realizzare Zes e Zona franca. Non si può morire, nel 2019, di burocrazia, qui devono essere fatti tutti gli investimenti necessari a rendere il porto di Cagliari concorrenziale con il resto del mondo. Tra due giorni avremo un incontro congiunto con la società Cict per la procedura del licenziamento collettivo, un minuto dopo solleciteremo un intervento da parte del premier Conte, questa vicenda dev’essere risolta a livello nazionale”.

L'articolo Cagliari, portuali disperati all’assalto di Giorgino: “Togliete i vincoli dalla spiaggia fantasma” proviene da Casteddu On line.