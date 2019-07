Incidente stradale questa mattina in viale Colombo. Un 41enne residente fuori città percorreva il viale Colombo alla guida di una Renault Megane, ne perdeva il controllo, sfondava le barriere delimitanti un cantiere stradale terminando all’interno di un taglio stradale. Il conducente ha perso i sensi, pertanto interveniva sul posto una ambulanza medicalizzata del 118. Il medico gli ha praticato la prima terapia e i primi accertamenti diagnostici dai quali si evidenziava che la persona era sotto effetto di sostanze stupefacenti. La Polizia Locale intervenuta per i rilievi ne ha dispostoml’accompagnamento presso una struttura ospedaliera per accertare lo stato di alterazione da stupefacenti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, sfonda le barriere di un cantiere di viale Colombo con la Megane: era alla guida sotto effetto di droga proviene da Casteddu On line.