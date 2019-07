Il mercato del lavoro in Sardegna e nel Terralbese: un incontro pubblico

Il mercato del lavoro in Sardegna e nel Terralbese in un incontro pubblico

Organizzato dall’Aspal. Con l’assessore regionale al Lavoro Alessandra Zedda

Il mercato del lavoro in Sardegna con un focus sul territorio di competenza del CPI di Terralba, è il tema dell’incontro organizzato dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, che si terrà domani alle 19, al Teatro Comunale in Piazza Libertà a Terralba.

L’incontro si aprirà con i saluti del Sindaco Sandro Pili. A seguire la relazione sull’andamento del mercato del lavoro nel territorio del Cpi di Terralba a cura dell’Osservatorio del mercato del lavoro dell’Aspal, gli interventi degli amministratori locali e il dibattito.

Le conclusioni sono affidate all’Assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda.

Per informazioni contattare il CPI di Terralba al numero 0707593535 o per mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Mercoledì, 17 luglio 2019

