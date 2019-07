Cagliari, auto contro bus in via Scano: ferito uno dei passeggeri

Incidente stradale questa mattina in centro a Cagliari.

Una Lancia Y guidata da una 56enne di Cagliari residente a Quartu, stava percorrendo la via Scano diretta verso via della Pineta.

Arrivata allo stop con la via Pessina si è scontrata con un autobus del Ctm che stava transitando nella corsia preferenziale diretto verso piazza Repubblica.

A causa dell’urto un passeggero del bus si è ferito ed è stato trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso del policlinico di Monserrato.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

