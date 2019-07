A Samugheo il meglio dell’artigianato sardo con Tessingiu

Una grande mostra, dedicata al meglio dell’artigianato sardo, in un paese – Samugheo – che si conferma come punto di riferimento del tessile nell’Isola. Giunta all’edizione numero 52, Tessingiu si svolge da sabato prossimo 20 luglio al 25 agosto, nei locali dell’Ex Cantina Sociale, di via Brigata Sassari.

La mostra dell’artigianato sardo di Samugheo ha segnato la storia del settore proponendo, anno dopo anno, il meglio delle produzioni artigianali isolane, offrendo spazio alle opere di 65 artigiani e designer provenienti da tutta la Sardegna.

A Samugheo quindi ci sarà l’espressione di questa unicità: non solo tappeti ma anche tende, copriletto, tovagliati e, in genere, tutti i manufatti tessili che completano l’arredo della casa. E ancora opere in legno, ferro, vetro, ricami, ceramica, gioielli, coltelli e intreccio per creare una panoramica della produzione artigianale sarda. Pezzi tipici della tradizione accompagnano oggetti più moderni, ispirati al gusto e allo stile del design contemporaneo, per rendere la mostra ancora più interessante.

L’ex Cantina sociale con i suoi spazi ariosi, i muri bianchi e i soffitti altissimi sono ideali per un allestimento di gusto contemporaneo, un luogo perfetto per esaltare le qualità estetiche degli oggetti esposti e per permettere ai visitatori un’esperienza coinvolgente.

“Una parte della mostra, Narami – Antologica del tappeto sardo”, spiega il sindaco del paese Antonello Demelas, “è ospitata a distanza di poche centinaia di metri dall’Ex Cantina Sociale, al Museo Murats (Museo Unico Regionale Arte Tessile Sarda) in via Bologna con l’intento di raccontare la storia del tappeto raccogliendo più di 70 manufatti della collezione ex ISOLA, provenienti da diversi centri dell’Isola che hanno o hanno avuto una storia tessile importante”.