Anche a Solarussa si cammina insieme: costituito un nuovo gruppo

Il punto di ritrovo è stato fissato nella palestra Linea Fitness in via Cavour 18, all’ex caserma dei carabinieri. Il gruppo non avrà un itinerario fisso ma varierà tra percorsi urbani e naturalistici.

“Abbiamo pensato”, aggiunge il sindaco Mario Tendas, “anche a percorsi naturali come la zona del fiume e Pardu Nou. Dal confronto con gli abitanti si è scelto di non mantenere un unico percorso ma variare, così da rendere le camminate meno monotone e più entusiasmanti”.

“Il capo gruppo”, prosegue Tendas, “sarà una ragazza che si occupa già di attività motorie nel comune, e che guida anche il gruppo di cammino di Arborea. Contrariamente a quanto pensassi la media dei partecipanti è sulla cinquantina d’anni, ma si sono iscritti anche giovani”.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì prossimo 19 luglio, con ritrovo alle 7. Chiunque volesse iscriversi può trovare i moduli d’adesione al Comune e in palestra.

“Ci tengo a ringraziare Rita Serpi, referente del progetto per la ASSL e Roberto Zedda della Uisp”, conclude il sindaco. “Stiamo valutando di creare dei gemellaggi futuri anche con il comune di Arborea, dove il progetto è già partito, e col comune di Oristano, dove partirà. Il gruppo di cammino può apportare non solo benessere psicofisico, ma anche sociale, favorendo l’aggregazione. Non ci dispiacerebbe se questa scavalcasse i confini paesani per creare unione tra le comunità”.

Mercoledì, 17 luglio 2019

