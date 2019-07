Si terrà al Montegranatico di Nuraminis dal 22 al 27 luglio il campo estivo di storia digitale e pubblica organizzato dal L.U.Di.Ca., il laboratorio di Umanistica Digitale dell’Università di Cagliari coordinato da Giampaolo Salice, docente di Storia moderna dell’Ateneo.

Una ventina di studenti della Facoltà di Studi Umanistici daranno vita ad una cartografia digitale che organizza le informazioni sulla storia di lungo periodo di Nuraminis e Villagreca. Il campo estivo, che chiude un percorso didattico di oltre due mesi durante i quali gli studenti hanno familiarizzato col mondo delle digital humanities, è organizzato in collaborazione col Comune di Nuraminis e sarà aperto alla partecipazione del pubblico e della comunità.

L’iniziativa si svolgerà in coordinamento con lo scavo archeologico coordinato da Marco Muresu sotto la direzione scientifica di Rossana Martorelli in località San Costantino, dove sorge una pregiata tomba monumentale di età bizantina. Il campo estivo si chiuderà il 27 luglio con una serata pubblica di condivisione dei risultati della ricerca.

Grazie al laboratorio studenti e ricercatori sono in grado di organizzare digitalmente i dati emersi da ricerche d’archivio, bibliografiche e multimediali, condotte su casi di studio puntuali; fabbricare oggetti digitali necessari alla ricerca; produrre e pubblicare testi divulgativi per la disseminazione dei risultati della ricerca in ambito sia scientifico che divulgativo.

L'articolo Storia e ricerca scientifica, un campo estivo organizzato dall’Università di Cagliari proviene da Casteddu On line.