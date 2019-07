Alberto Pibiri & Adrian Cunningham in concerto all’EXMA di Cagliari

Per la 32esima edizione del Cala Gonone Jazz Festival è in programma una doppia anteprima aCagliari e Dorgali.

Il capoluogo sardo ospiterà, giovedì 18 luglio alle 21,00 presso l’EXMA di Cagliari (via San Lucifero, 71) il concerto del pianista sardo, trapiantato a New York, Alberto Pibiri in trio (Alberto Pibiri – piano, Adrian Cunningham – clarinet, sax e voce).

Alberto Pibiri ha conseguito il diploma classico di pianoforte presso il conservatorio di musica Pierluigi da Palestrina.

Fin dai primi anni la passione per il Jazz e l’ascolto di Oscar Peterson, Errol Garner ed Ahmad Jamal ha formato lo stile musicale di Alberto Pibiri.

Con il suo trio ha girato tra l’Italia e la Francia esibendosi in prestigiosi Jazz Club europei. In seguito ha collaborato diverse volte con la celebre cantante Sheila Jordan grazie alla quale si trasferisce a New York.

Dal 2011 vive e si esibisce a New York. Ha suonato e registrato con numerose personalità del Jazz come Dave Stryker, Sheila Jordan, Jay Clayton, Enrico Granafei, Harry Allen, Cameron Brown e molti altri. Alberto tuttora si esibisci nei più famosi locali della scena Newyorkese come leader e side-man tra cui Smalls, Mezzrow, Swing 46, Fat Cat, Trumpets, Shanghai Jazz.

Ha registrato come leader due album: “NYC” prodotto da Dave Stryker e “Jazz Legacy” prodotto da Alberto stesso avendo come ospiti Dave Stryker, Sheila Jordan, Jay Clayton, Miriam Waks ed Adrian Cunningham.

Fa parte regolarmente della band di Adrian Cunningham chiamata “Professor Cunningham and his old school” vincitrice della World Jam in Madrid e si esibisce in diversi Jazz Festival tra cui Sun Coast Jazz Festival, Blue Note Jazz Festival. Con questa Band registra Swing it out presso Arbor Records e con Adrian Cunningham e la Sinfonietta Orchestra si esibisce alla Carnegie Hall nel 2017.

