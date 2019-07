Andrea Camilleri non c’è più, muore a 93 anni lo scrittore siciliano famoso per aver creato il personaggio del commissario Montalbano. Si è spento a Roma all’ospedale Santo Spirito: da tempo Camilleri si trovava ricoverato nella Città Eterna per delle complicazioni fisiche. L’Italia intera piange uno dei più grandi intellettuali del Novecento, nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925, aveva ribattezzato quella terra Vigata. Ha pubblicato racconti e poesie, insegnato regia all’accademia di arte drammatica, collaborato con la Rai per la realizzazione di vari sceneggiati e poi, sul finire degli anni Settanta, l’invenzione del commissario Montalbano. C’è spazio anche per un ricordo specialissimo di Cagliari, nel giorno della morte di Camilleri. Un “innamoramento” a prima vista, come per tante altre città nelle quali è stato, ma reso unico per via del motivo.

Il dieci maggio 2013 l’Ateneo cagliaritano ha infatti conferito al “papà” di Montalbano la laurea honoris causa. E lui, sul registro degli ospiti, descrisse così la città: “Cagliari oggi è bellissima, fatta più bella dall’alto onore che mi tributa il suo Ateneo e di cui sono infinitamente grato e commosso”.

L'articolo Addio ad Andrea Camilleri, lo scrittore e regista innamorato anche di Cagliari proviene da Casteddu On line.