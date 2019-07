Controlli antidroga a Cagliari, un arresto a San Michele

Cagliari, controlli antidroga della Polizia di Stato al quartiere San Michele. Un arresto da parte dei Falchi della Squadra Mobile.

Nella mattinata di ieri il personale del gruppo “Falchi” della Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti operati in particolare nel quartiere San Michele, ha proceduto all’arresto di Mariolino Boi, cagliaritano di 42 anni, pregiudicato.

Già da alcuni giorni l’uomo, scarcerato nel febbraio scorso e coinvolto nell’indagine di via Seruci, è stato attenzionato dagli investigatori della Polizia di Stato, che hanno notato un andirivieni di persone che si recavano all’interno della palazzina dove dimorava.

L’ipotesi era che si trattasse di presumibili acquirenti di stupefacente.

Nella tarda mattinata di ieri i poliziotti hanno proceduto ad un’accurata perquisizione, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, all’interno del suo appartamento in via Podgora.

La perquisizione ha avuto esito positivo, in quanto debitamente occultate nell’armadio della camera da letto sono state rinvenute due metà di panetti di sostanza solida stupefacente di colore marrone del tipo hashish e ulteriori cinque pezzi, pronti per la vendita della medesima sostanza, per un peso netto complessivo di grammi 93,30.

Nello stesso ripiano è stato trovato un coltello da cucina con manico in plastica di colore viola della lunghezza totale di cm.21, con lama sporca di hashish e due bilancini elettronici di precisione, perfettamente funzionanti.

All’interno del cassetto del suo comodino è stata rinvenuta la somma di 40 euro, verosimile provento dell’illecita attività.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno Boi è stato collocato in regime di arresti domiciliari.

