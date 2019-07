Il prossimo 19 Luglio a partire dalle ore 16.00 presso l’ Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari, il Distretto AeroSpaziale della Sardegna (DASS) sarà lieto di accogliere gli invitati e i media interessati all’evento per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna.

Il programma prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e del Rettore dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo, la proiezione di un video del primo allunaggio, la presentazione del libro “Geopolitica dell’esplorazione spaziale – La sfida di Icaro nel terzo millennio” da parte dell’autore Marcello Spagnulo ed una tavola rotonda a cui parteciperanno il Responsabile della Direzione Ingegneria e Sviluppo Prodotto della società AVIO S.p.A. Paolo Bellomi, il Presidente del Distretto Aerospaziale dell’Emilia Romagna Gaetano Bergami, il Chief Technology Officer della società Telespazio S.p.A. Marco Brancati, il Presidente del DASS Giacomo Cao, il Direttore di ENAC in Sardegna Marco Di Giugno, il Deputato della Repubblica Italiana per Fratelli d’Italia e componente dell’Intergruppo parlamentare per il settore aerospaziale Ylenja Lucaselli, il Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari Emilio Molinari, l’ Amministratore Delegato della SOGAER Alberto Scanu e il Vice Capo dell’Ufficio Generale per lo Spazio dell’Aeronautica Militare Aniello Violetti. Le conclusioni sono affidate all’Assessore al Lavoro della Regione Sardegna Alessandra Zedda.

L'articolo Celebrazione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna proviene da Casteddu On line.