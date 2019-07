Incidente nella notte sull’asse mediano: auto perde il controllo e colpisce il guard rail

Sinistro stradale verso le 2 di questa notte nell’asse mediano a Cagliari.

Una Hyundai Kona, condotta da un trentenne di Assemini, stava percorrendo l’asse mediano di scorrimento in direzione della 131dir.

Giunto all’altezza del km 3,650, per cause in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo del veicolo andando a scontrarsi prima con il guard rail posto al lato destro e dopo contro quello di sinistra.

E’ intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino in codice verde.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

