Eclissi mozzafiato a Cagliari e in Sardegna, ecco la Luna “nascosta” e tinta di rosso

L’eclissi lunare affascina anche migliaia di cagliaritani e sardi, ecco la Luna che, pian piano, si tinge di rosso in una notte, quella del 16 luglio 2019, “storica”. Un appuntamento astronomico imperdibile tanto per gli esperti in materia quanto per i curiosi: per la precisione si tratta di un’eclissi parziale in quanto la parte di Luna piena che viene oscurata dal cono d’ombra della Terra oscilla tra il 55 e il 70%, abbastanza da far sì che il nostro satellite assuma il caratteristico colore rossastro. E sui social network, da Facebook a Instagram passando per Twitter, c’è già la sfida per la foto più bella fatta alla Luna “nascosta”. Il cielo limpido e senza nemmeno una nuvola aiuta non poco.

C’è chi è già affacciato alla finestra di casa in attesa dell’eclissi “massima” e chi, invece, ha raggiunto questa o quella spiaggia, ma anche zone collinari, “armato” di binocoli.

