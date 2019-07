Minorenne aggredito e colpito brutalmente al volto dal coetaneo, l’episodio è avvenuto sul lungomare del Poetto. Contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore, il pestaggio è avvenuto fuori da qualunque stabilimento balneare. Il giovanissimo è stato accompagnato dal padre al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità e proprio lì, dopo pochi minuti, sono arrivati i carabinieri della stazione di Villanova e i loro colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari. I militari hanno raccolto la testimonianza del padre del ragazzino e hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile del gesto, e le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive. Il minorenne è già stato visitato dai medici e, come si apprende da fonti interne all’ospedale, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

L'articolo Cagliari, pestaggio al Poetto: minorenne finisce all’ospedale proviene da Casteddu On line.