Cagliari, pestaggio al Lido del Poetto: minorenne finisce all’ospedale

Minorenne colpito brutalmente al volto. L’episodio allo stabilimento Il Lido del Poetto. I carabinieri della stazione di Villanova e della sezione radiomobile della compagnia CC di Cagliari nel corso del pomeriggio sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità dove, accompagnato dal padre, era appena aggiunto un minore che poco prima, per motivi in corso di accertamento, era stato aggredito da un coetaneo con colpi al volto presso lo stabilimento Il Lido. Indagini dei carabinieri in corso per chiarire meglio la dinamica ed i motivi dell’accaduto e individuare i responsabili.

