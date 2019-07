Cagliari, esordio a Pirri per la Municipalità. E giovedì la giunta Truzzu: ecco i nomi

Oggi si è insediata la Municipalità di Pirri. Nell’aula di via Riva Villasanta il sindaco Paolo Truzzu che ha rivolto gli “auguri e buon lavoro alla presidente Maria Laura Manca e a tutti i consiglieri”.

Giovedì invece sarà la volta del consiglio comunale cagliaritano. Consiglieri e sindaco apriranno la consiliatura. Prevista anche la comunicazione dei nomi degli assessori che comporranno la giunta Truzzu. I papabili:il sindaco vuole per Fdi la delega dell’Igiene del Suolo anche se fatica a trovare un assessore che voglia affrontare il problema. Alla fine l’assessorato che dovrà governare il porta a porta potrebbe finire ad Antonello Floris, Fdi. Sempre per il partito del sindaco Alessio Mereu potrebbe avere la Mobilità e Enrica Anedda la Cultura. Nel Psd’Az Alesssandro Sorgia è in pole per le Attività produttive e Gabriella Deidda per i Lavori pubblici. Giorgio Angius e Rita Dedola (Riformatori) rispettivamente Urbanistica e Pubblica Istruzione. Paolo Spano (Lega) verso gli Affari generali e la delega sulla Sicurezza. Resta incertezza sul nuovo assessore alle Politiche sociali (altra poltrona “scomoda” e delicata) e sul nome che dovrà uscire dall’accordo tra i partiti minori (Sardegna 2020, Sardegna Forte e Udc) alcuni dei quali cercano alleanze in aula (Fdi, Fi e Psd’Az) per aver più peso politica. Si cerca una donna per chiudere il cerchio. Ma nelle trattative potrebbero rientrare altri incarichi. Qualche partito potrebbe preferire le poltrone del Ctm rispetto a quelle della giunta comunale.

