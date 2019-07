Ogliastra, 2 giorni di fuoco a Bari Sardo: in cenere 60 ettari di macchia mediterranea

Ancora fiamme in Ogliastra. Incendio nelle campagne di Bari Sardo, in località “Su Zinebiru”. La zona è in fiamme da ieri. Il rogo è iniziato ieri sera, le operazioni di bonifica portate avanti durante tutta la notte dalle squadre a terra e stamattina alle 7.15 è decollato l’elicottero del Corpo forestale di Lanusei. La superficie percorsa dall’incendio ha interessato all’incirca 60 ettari di macchia mediterranea.

Altri incendi oggi a Setzu, località “Pauli Piccia”, nelle campagne di Castelsardo, località “P.ta Viuledda”, (4.000 mq di macchia mediterranea), a Uras e, sempre in Ogliastra, a Ilbono.

