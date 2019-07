Il sindaco di Bosa si presenta: ecco gli impegni della nuova amministrazione

Seduta di insediamento del consiglio comunale

Si è insediato ieri, il nuovo consiglio comunale di Bosa. Nella sala consiliare “Paolo Mereu” di Piazza Carmine, il neo eletto sindaco Pier Franco Casula ha salutato i presenti con alcuni versi della canzone “No potho reposare”, e ha reso omaggio a Monsignor Antonio Francesco Spada, venuto a mancare di recente, chiedendo un minuto di raccoglimento.

Come affermato dal sindaco Pier Franco Casula, il primo obiettivo della Giunta sarà creare opportunità di lavoro, “rompendo questo immobilismo, trappola mortale che sta soffocando cittadini e imprese”.

La ricetta del sindaco punta sul turismo, ambientale ed eco-sostenibile. “Per far ciò è necessario sostenere sostenere il vero motore di questa ricchezza: il personale del settore terziario”.

Il sindaco ha annunciato, inoltre, importanti novità sugli interventi urbani: banchinamenti, arginature, lavori della riga, rete di raccolta a monte del centro abitato. “Messa in sicurezza della Città”, ha dichiarato il primo cittadino, “ma affiancando a questo la qualità degli interventi. Dobbiamo combattere per questo contro la “Cultura del No” a prescindere, a cominciare dalle nostre attività, dando gambe a progetti fermi o sospesi, affidando gli incarichi per i finanziamenti in itinere, completando lavori infiniti, come quelli delle scuole e dei parcheggi”.

Altro traguardo restituire a Bosa un’immagine di decoro e pulizia, promuovendone la bellezza. “Questi sono interventi di estrema emergenza e straordinari”, ha affermato il sindaco Casula. “Dobbiamo impegnarci per farli diventare ordinari. Per fare questo abbiamo già chiesto al Tecnico incaricato dagli Uffici di lavorare sul Capitolato d’appalto della Raccolta Differenziata e dello spazzamento, per apportare le modifiche e integrazioni necessarie, senza incidere sui costi”.

“Nel mentre”, ha aggiunto il primo cittadino, “l’assessorato ha incontrato gli operatori del Centro e ha lanciato l’iniziativa delle mini isole ecologiche sperimentali e videosorvegliate. Da subito stiamo gettando le basi per quello che sarà il prossimo bilancio, dove metteremo le risorse necessarie per il decoro e verde pubblico”.

Sarà istituita a questo proposito una nuova Commissione, quella del Turismo, Cultura, Attività Produttive e Ambiente, di cui faranno parte i rappresentanti del Consiglio e gli operatori. Una Commissione aperta alla partecipazione e che deciderà come investire le risorse incassate dall’Imposta di soggiorno.

Altro obiettivo della giunta Casula esternalizzare l’attività pregressa del SUAP, per azzerare le numerose pratiche arretrate; affidare un incarico per predisporre il “Regolamento dehors”, che semplificherà e velocizzerà il disbrigo delle pratiche e darà indicazioni certe sulle modalità di occupazione suolo pubblico, con tipologie di materiali, abaco dei colori e architettoniche; proporre agli operatori progetti di manutenzione-gestione di Piazze, aiuole, monumenti, in cambio di sgravi fiscali proporzionati al lavoro garantito; piani di rientro per i debiti pregressi.

Il nuovo sindaco annuncia che sul tavolo di lavoro ci siano già le graduatorie del REIS e del Bando Lavoras, così da avviare al lavoro civico quante più persone possibile, evitando accavallamenti con chi già fruisce del reddito di cittadinanza.

Verrà istituito anche il “Baratto amministrativo”, un modo per favorire il pagamento di debiti e sanzioni da parte dei cittadini nei confronti dell’Amministrazione, in cambio di prestazioni lavorative.

Novità anche per il Bando per le case popolari, fermo per intoppi burocratici, ma che il sindaco ha in programma di pubblicare a breve.

Durante il discorso, il sindaco Pier Franco Casula si è soffermato sugli assessorati, soprattutto sull’Assessorato alla famiglia (Infanzia, Anziani, Disabilità).

“Una Città a misura di bambino”, ha affermato, “è l’obiettivo, e naturalmente attenzione alle fasce più deboli, ad esempio, con un Piano Generale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, da finanziare a stralci funzionali.

Un occhio di riguardo anche alla valorizzazione dell’artigianato artistico, interventi a sostegno dell’agricoltura di nicchia e di prodotti come la Malvasia di Bosa e l’oliva bosana, iniziative per la pesca, a partire dall’apertura di quello che fino ad oggi è chiamato “Mercato ittico”, ma che diventerà un Mercato promiscuo, del pesce e dei prodotti del territorio.

Il sindaco ha inoltre riconfermato le sue posizioni sull’azienda ospedaliera ASL. “Non intendiamo tacere”, ha detto, “sulle ultime decisioni assunte dalla ASSL di Oristano in merito alla riduzione dei posti letto della Medicina, in un momento di grandi cambiamenti e, soprattutto, incertezze. La nostra posizione era e rimane ferma a tal proposito. Non accetteremo nessuna decisione che vada in direzione di una riorganizzazione e taglio dei servizi, sia sanitari, sia territoriali”.

Qui il discorso integrale del Sindaco di Bosa Discorso insediamento 15.07.2019 – Piero Casula

Martedì, 16 luglio 2019

L'articolo Il sindaco di Bosa si presenta: ecco gli impegni della nuova amministrazione sembra essere il primo su LinkOristano.it.