Dieci mila euro donati all’Brotzu, per “l’umanizzazione” dell’ospedale. I benefattori? Nel documento i nomi non compaiono (anche se l’amministrazione ammette di conoscerli, ma giustifica l’omissione per ragioni di “riservatezza”). C’è però un aiutino. Si parla di “prestazioni sanitarie… rese ad alcuni pazienti di nazionalità extraeuropea che hanno manifestato la volontà di erogare una liberalità d’uso per riconoscenza nei confronti di questa amministrazione”.

E qualche giorno fa il quotidiano on line Sardiniapost ha citato la recente visita della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti proprio nella struttura di piazzale Ricchi. E in tanti all’ospedale hanno fatto due più due. Insomma ci sarebbero pochi dubbi sull’identità dei benefattori. Il denaro, si legge nella determinazione di accettazione, sarà utilizzato per acquisti per l’ “umanizzazione dell’ospedale”.

L'articolo Cagliari, i reali degli Emirati visitati al Brotzu: donazione di 10 mila euro all’ospedale proviene da Casteddu On line.