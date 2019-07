La karateka Alice Vargiu veste l’azzurro della nazionale giovanile Importante riconoscimento per l’atleta della società PKS di Oristano

Un altro grande risultato per l’atleta Cabrarese di Karate Alice Vargiu. L’atleta della società PKS di Oristano, allenata da Jimmy Vargiu, è stata convocata dalla nazionale giovanile FIJLKAM, al pala Pellicone di Ostia, per una gara contro le rappresentative regionali, alla quale ha dato un importante contributo alla nazionale per portarsi a casa la vittoria.

Riconoscimento di prestigio visto i risultati ottenuti da Alice quest’anno, che l’ha vista protagonista in campo nazionale è internazionale.