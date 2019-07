Un eco party sulla spiaggia per sostenere le ludoteche di Oristano

Organizzato dal Rotaract Club

Un party sulla spiaggia che fa bene all’ambiente e alle le Ludoteche del comune di Oristano. Organizzato dal Rotaract Club di Oristano si terrà venerdì prossimo 19 luglio dalle 20, nel locale Area 39 sul Lungomare di Torre Grande.

Un aperitivo con buffet, in cui non verranno utilizzate plastiche monouso ma unicamente stoviglie in materiale bio compostabile, che risponde all’esigenza sollevata dalla Commissione Servizi Sociali del Comune di Oristano finalizzata a dotare le ludoteche locali del materiale ludico e didattico, necessario a svolgere le attività. Il ricavato della serata sarà, infatti, devoluto a sostegno delle ludoteche comunali.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Area 39 e il Ristorante Il Lido, Stilnovo La Murrina, la palestra Crossfit CostaOvest, Expert City Sc.HI-FI e CRAI Fratelli Ibba.