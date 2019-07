Incendi: altre fiamme in Ogliastra

(ANSA) - NUORO, 16 LUG - Nuovo fronte di fuoco in Ogliastra.

Un vasto incendio si è sviluppato poco dopo le 16 nelle campagne tra Loceri e Ilbono, dove sono in azione gli uomini della Protezione civile, due squadre dei Vigili del fuoco e il Corpo forestale con un elicottero della flotta regionale. Le operazioni sono rese difficoltose dal vento che sta soffiando in maniera violenta.

È il terzo incendio in tre giorni nel territorio ogliastrino, dopo quello di Tortolì sabato scorso e quello di Bari Sardo domenica. In tutto sono andati in fumo 600 ettari di bosco e sono state evacuate 600 persone tra abitazioni private, camping e hotel, oltre ai 5000 sfollati nelle spiagge.

