Spettacolare salvataggio di cinque bagnanti a Cala Sinzias: un surfista spagnolo l’eroe salva vite. Ben cinque bagnanti in difficoltà, un grandioso kite surfista che salva tre di loro, un ingegnere del Ctm che a sua volta interviene insieme ai bagnini del chiosco Tamatete evitando l’annegamento di diverse persone in difficoltà in acqua.

La vicenda- riportata anche dall’Ansa- è di quelle da ricordare: sulla spiaggia batteva oggi un forte vento con la bandiera rossa innalzata, ma nonostante questo in diversi imprudentemente sono andati un po’ al largo. In cinque si sono trovati nella stessa spiaggia dove una settimana fa un altro salvataggio aveva visto come protagonista il campione di nuoto Filippo Magnini.

L'articolo Spettacolare salvataggio di cinque bagnanti a Cala Sinzias: un surfista spagnolo l’eroe salva vite proviene da Casteddu On line.