Alghero, trovato un cadavere davanti alla discoteca Touch: “Ciao Simo, buon viaggio”

Alghero, trovato un cadavere davanti alla discoteca Touch. Si tratta di un uomo di 42 anni, forse stroncato da un malore: la vittima è Simone Silanos, custode della discoteca, l’uomo è morto nella notte per cause naturali. Sul luogo del ritrovamento del corpo sono intervenuti i medici del 118 insieme ai barracelli di Alghero. Il ricordo commosso dei proprietari del Touch su Fb: “Oggi è giusto lasciar tempo al silenzio e che la nostra comunicazione si blocchi..

ci ha lasciato un collaboratore ma sopratutto un grande amico che ha fatto parte della nostra famiglia per tanti anni e continuerà a essere con noi, con la sua risata timidina e con il suo sorriso grande !!

Ciao Simo, buon viaggio”.

