Cagliari, 750 lavoratori portuali disperati nuovamente in piazza: sit-in di fuoco a Giorgino

I 750 lavoratori portuali di Cagliari ritornano in piazza per una maxi protesta. Dopo la conferma del vincolo della soprintendenza sul tratto di litorale di Giorgino nel quale c’era la possibilità di intervenire con investimenti milionari, la rabbia di chi è già stato licenziato e chi teme, da un momento all’altro, di ricevere la lettera di benservito da parte delle società operanti al Porto Canale, è alle stelle. Ecco perchè, insieme ai sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Ugl), mercoledì diciassette luglio dalle dieci alle tredici daranno vita a un presidio davanti alla soprintendenza ai Beni architettonici in via Cesare Battisti, dalle dieci alle tredici. Poi, la pattuglia dei lavoratori si sposterà vicino alla spiaggia di Giorgino per un flash mob infuocatissimo, proprio davanti a quel tratto di litorale “congelato” dalla soprintendenza.

