Scontro tra auto e scooter: un ferito

Un ferito in un incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Oristano, intorno alle 13. Un’auto e uno scooter si sono scontrati all’incrocio tra via Bruxelles e via Parigi.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter che è stato soccorso con un’ambulanza del servizio 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Martedì, 16 luglio 2019

