Cagliari, utilizza la “scusa” della sigaretta e ruba un cellulare a un giovane: 23enne senegalese in manette

Ha notato un ragazzo che stava per entrare dentro un portone e l’ha avvicinato con la “scusa” della sigaretta. Quando però il giovane si è rifiutato di dargliela, Mohamed Dram, 23enne senegalese, pluripregiudicato, l’ha aggredito afferrandolo per le braccia e sbattendolo con violenza contro un muro. In quei momenti concitati è riuscito a prendergli il cellulare, prima di fuggire verso il Largo Carlo Felice. La vittima non si è persa d’animo e ha iniziato a rincorrerlo. In suo soccorso è intervenuta la fidanzata che ha subito chiamato il 113. Sul posto sono intervenute alcune volanti, gli agenti sono riusciti a individuare il rapinatore grazie alle descrizioni fornite dal giovane e l’hanno bloccato mentre cercava di nascondersi tra la folla. Addosso aveva ancora il telefonino rubato pochi minuti prima.

Il senegalese è stato accompagnato presso gli uffici della polizia scientifica per essere sottoposto ai rilievi di rito dove è emerso che lo stesso era già stato fotosegnalato con nomi differenti con a carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Mohamed Dram, quindi, è stato arrestato e su disposizione del pm è stato rinchiuso nel carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

