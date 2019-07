Sei etti di marijuana nascosti in casa, 37enne di Cagliari in manette

Sono andati praticamente a colpo sicuro, dopo aver ricevuto la delega del pm Alessandro Pili. I poliziotti della procura della Repubblica hanno stretto la manette ai polsi di S.J., 37enne cagliaritano, per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. A casa sua, l’uomo, aveva “imballato” oltre sei etti di marijuana in tre buste di plastica, tutte termosaldate. Gli agenti hanno anche trovato numerosi ritagli di plastica, sacchetti trasparenti di varie dimensioni, cutter, guanti in lattice ed altro materiale idoneo al confezionamento di sostanze stupefacenti

Tutto il materiale è stato sequestrato e S. J. è stato arrestato e, poi, processato per direttissima.

