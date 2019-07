Via ai lavori per sistemare il depuratore di Sedilo

Abbanoa ha affidato l’esecuzione a un’impresa

Via libera ai lavori di efficientamento del depuratore di Sedilo: il direttore generale di Abbanoa, Sandro Murtas, ha firmato il contratto con l’impresa aggiudicatrice che realizzerà le opere fondamentali per ammodernare l’impianto grazie a un investimento di 400mila euro. A eseguire i lavori, che inizieranno già nelle prossime settimane non appena concluse le attività di accantieramento, è stata l’impresa specializzata Tecnecos.

L’investimento. I fondi stanziati provengono dai finanziamenti Cipe 79 che Abbanoa ha ottenuto come premialità per gli obiettivi raggiunti nel Servizio idrico integrato. Saranno utilizzati per trasformare il depuratore di Sedilo con interventi strutturali e l’installazione di nuove apparecchiature elettromeccaniche. Nel dettaglio, sarà realizzato un nuovo muro nella vasca della sezione di ossidazione e “nitro-denitro” dove sarà realizzata anche una canaletta a monte del trattamento e un pozzetto di uscita: sono tutte opere che saranno realizzate in calcestruzzo armato. Sarà realizzata una nuova vasca per la sezione di pretrattamento con nuovi processi di grigiatura e sabbiature, comprensivi di apparecchiature elettromeccaniche. L’impianto sarà dotato anche di un nuovo vano tecnico in acciaio che conterrà due compressori al servizio della vasca di ossidazione e di nitrificazione-denitrificazione.

Tempi rapidi. Abbanoa ha proceduto a tappe forzate per accelerare i tempi di realizzazione di questo progetto fondamentale che migliorare il sistema di depurazione al servizio di Sedilo. Alla fine di febbraio è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo messo a basa della gara bandita già a fine marzo mediante procedura negoziata telematica che si basa sulla piattaforma istituzionale “Portale Appalti”. A fine maggio è stata stabilita l’aggiudicazione e ora, dopo le verifiche dei requisiti dell’impresa, è stato firmato il contratto.

Martedì, 16 luglio 2019

