Incendi: ancora alto rischio nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - Si ridimensiona l'allerta per alto rischio di incendi in Sardegna, dopo l'emergenza del fine settimana che ha interessato soprattutto l'Ogliastra. La Protezione civile regionale ha ricalibrato l'avviso mantenendo il codice arancione solo per il Campidano di Cagliari e per la zona sud orientale dell'Isola, da Villasimius a Costa Rei. Nel resto della Sardegna il pericolo di roghi è classificato medio (codice giallo).

Nell'avviso arancione la Protezione civile spiega: "le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".