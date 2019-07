L’oristanese Nicolò Spanu vince i campionati mondiali di surf

L’oristanese Nicolò Spanu è campione del mondo di surf Primo nella categoria Under 17 ai mondiali in Croazia

Nicolò Spanu conquista il titolo di campione del mondo di surf. L’atleta oristanese si è classificato primo, nella categoria Under 17 maschile, ai Mondiali che si sono disputati in Croazia, dall’8 al 13 luglio.

Nicolò è ormai un dominatore di onde. Questo inverno, in Spagna, ha conquistato un bronzo e in autunno, ha vinto il Mondiale Hawaiiano di windsurf under 15 e conquistato il secondo posto nella categoria Under 17 e il quarto posto nella categoria U20, valevole per il PWA, il Word Tour Windsurfing.

Martedì, 16 luglio 2019

