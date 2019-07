Incendio al mattatoio di Settimo San Pietro: Duemila metri quadrati di struttura distrutti. Morti carbonizzati diversi maiali

Duemila metri quadrati di struttura e macchinari distrutti. Nel rogo sono morti carbonizzati diversi maiali.

Altri capi di bestiame che dovevano essere macellati sono stati salvati, ma molti sono rimasti gravemente ustionati.

Un'alba davvero terribile quella vissuta nel mattatoio di proprietà privata nella via Piemonte a Settimo San Pietro.

Un impianto che era stato costruito dal Comune e che poi tanti anni fa era stato venduto al privato.

Le fiamme si sono sviluppate alle 4, aggredendo tutto, compresi gli spazi destinati al ricovero del bestiame da macellare.

L'allarme è stato immediato. Diverse le squadre di Vigili del fuoco arrivate immediatamente. Un compito difficile con le fiamme che dilagavano avvolgendo tutto.

È stato necessario anche far arrivare una autobotte dei Vigili del fuoco di stanza all'aeroporto di Elmas. Mezzo paese è stato svegliato dalle sirene, gli abitanti della via Piemonte si sono riversati per strada.

L'incendio è stato circoscritto poco fa, sono ora in corso le operazioni di bonifica.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione di Sinnai col maggiore Valerio Cadeddu.

Si cerca ora di risalire alla causa del rogo: al momento non si fanno ipotesi, si indaga a 360 gradi.