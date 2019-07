Cercasi pediatra per Planargia e Montiferru

Avviso dell’Assl di Oristano

L’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano deve provvedere al conferimento di un incarico provvisorio di Pediatria di libera scelta per l’ambito territoriale n. 4 del distretto di Ghilarza-Bosa, che comprende i comuni di Bosa – dove avrà sede l’ambulatorio -, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Scano Montiferro, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes. L’incarico decorrerà dal 1 agosto 2019 per un periodo di sei mesi o comunque fino all’individuazione del pediatra titolare.

I medici in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo collettivo nazionale, interessati a ricoprire l’incarico provvisorio, dovranno presentare domanda di disponibilità compilando il modulo disponibile sui siti www.atssardegna.it (sezione Albo pretorio > avvisi) o www.asloristano.it (sezione Notizie) e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre le ore 10 del 25 luglio 2019.

Martedì, 16 luglio 2019

