Una casa vacanza per le persone con disabilità: la nuova sfida di Paolo Palumbo Il giovane chef di Oristano malato di Sla destinerà i soldi raccolti per le cure sperimentali in Israele, che non potrà più sostenere

Ha deciso di far sorgere una struttura per le vacanze riservata alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, Paolo Palumbo, il giovane chef di Oristano, affetto dalla Sla, protagonista di una impegnativa lotta civile contro la malattia, che lo ha portato con una serie di iniziative sul proscenio nazionale, tanto da essere ricevuto anche dall’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama. Palumbo destinerà a questo progetto i fondi raccolti nei mesi scorsi per sostenere le spese legate alla partecipazione a una cura sperimentale in un centro specializzato in Israele, obiettivo per il quale aveva messo in atto lo sciopero della fame, ottenendo il sostegno e l’interesse di numerose personalità, tra le quali il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Un’iniziativa naufragata poi con la scoperta di quello che lo stesso Paolo Palumbo aveva denunciato agli organi di polizia come un raggiro informatico: le email attribuite all’istituto di ricerca israeliano per l’ammissione al protocollo in realtà erano false e l’istituto aveva ufficialmente dichiarato di non poter ammettere lo chef oristanese alla cura sperimentale contro la Sla e di essere del tutto estraneo alla vicenda. Nel frattempo però l’iniziativa di Paolo Palumbo aveva già ottenuto un considerevole riscontro con numerose adesioni alla raccolta fondi (sul sito di crowdfounding GoFundMe), che ora ha raggiunto la somma di ben 160 mila euro. Fondi che Palumbo, una volta acquisito il consenso dei donatori, intende destinare appunto alla realizzazione di un centro vacanze per persone disabili. Con questo intento ha deciso anche di dare vita a una onlus: “Finalmente Abili ETS”, associazione con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

“Vuole essere un luogo lontano dalle atmosfere ospedaliere che troppo spesso ci riguardano, e vicino all’idea di libertà e serenità”, ha dichiarato il giovane chef di Oristano malato di Sla. “I soldi del sito raccolti fino ad oggi serviranno da base economica per l’avvio della lavorazione, che per raggiungere il completamento necessiterà di ulteriori contributi finanziari. Chiaramente, il cambiamento delle finalità della campagna è stato segnalato a tutti i donatori”, ha precisato Palumbo.

“A giorni verrà illustrato il progetto con i render già realizzati dallo Studio coinvolto nella progettazione”, ha anticipato ancora lo chef oristanese. “Chiunque voglia darci qualche consiglio sarà il benvenuto”.

Paolo Palumbo ha rivolto quindi un messaggio a quanti hanno sostenuto la sua iniziativa: “Vorrei ringraziare a prescindere tutti coloro che mi hanno supportato in questi mesi, perché avete fatto parte dell’ultimo mese della mia vita in cui è esistita la parola “speranza”, ha affermato. “Spero che nessuno di voi si trovi mai nella posizione di doversi arrendere come sta accadendo a me. Non posso dire altro se non che vi auguro un futuro tutto da scoprire, di successi e sfide entusiasmanti. Godetevi il corpo ed il tempo che a me non sono stati concessi, perché sono le uniche cose che mai possederete davvero”.

Martedì, 16 luglio 2019

