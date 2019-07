Incendio Ogliastra, distrutti 100 ettari

(ANSA) - NUORO, 16 LUG - E' stato spento intorno alle 22 l'incendio partito ieri pomeriggio nelle colline a ridosso della spiaggia di Cea, a Bari Sardo, in Ogliastra. Un rogo che ha distrutto un centinaio di ettari di macchina Mediterranea.

Vigili del fuoco uomini del Corpo Forestale e dell'Agenzia Forestas hanno presidiato per tutta la notte il territorio dopo aver fatto rientrare un migliaio di persone evacuate da un resort, due campeggi e dalle case private. Le piogge di stanotte e di stamattina hanno contribuito a bonificare il territorio.

Quella di ieri è stata un'altra giornata campale in Ogliastra dopo il vasto rogo che sabato aveva distrutto 800 ettari a Tortolì, provocando danni ingenti all'ambiente e alle imprese e costringendo circa 5000 persone a lasciare il litorale di Orrì.

Il nuovo rogo a Bari Sardo, più a sud di Tortolì, è stato sospinto dal forte vento che ha soffiato con punte di 60 Km all'ora raggiungendo gli insediamenti costieri. Per spegnere le fiamme sono stati necessari due Canadair, il Super Puma e due elicotteri della flotta regionale.(ANSA).