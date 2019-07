Maxi incendio devasta un mattatoio a Settimo San Pietro, il fuoco divora celle frigorifere e macchinari

Settimo San Pietro (CA) Vasto incendio in un mattatoio, squadre Vigili del Fuoco al lavoro dalle prime ore del mattino con vari automezzi Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, dalle 3:45 circa squadre impegnate per spegnere un vasto rogo che si è sviluppato in un mattatoio in via Re di Puglia a Settimo San Pietro (CA). Sul posto la sala operativa 115 dei Vigili del Fuoco ha inviato squadre di Pronto intervento della sede centrale che stanno operando con il supporto di autobotti e vari automezzi di supporto. Il vasto incendio generalizzato ha coinvolto tutta la struttura, e l’area esterna, in fiamme celle frigo della carne, attrezzature, macchinari e serbatoi di gasolio. Sul posto le squadre “1A” e la “2A” con due “autopompa” serbatoio tre “autobotti” di cui una “Kilolitrica” con riserva idrica di 25:000 litri d’acqua, un “carro schiuma” un “autoscala” e il “carro Autorespiratori” con bombole d’aria e maschere di ricambio per permettere agli operatori di operare in sicurezza. Sul posto si è recato anche il Funzionario tecnico di guardia dei Vigili del Fuoco per accertamenti e verifiche di stabilità della struttura. In fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, le cause che possono avere fatto scaturire il rogo. L’intervento è ancora in corso. Sul posto anche i Carabinieri.

