Incendio in un mattatoio a Sinnai

(ANSA) - CAGLIARI, 16 LUG - Squadre dei vigili del fuoco ancora al lavoro a Sinnai per un incendio scoppiato nel cuore della notte all'interno di un mattatoio. L'intervento è iniziato circa cinque ore fa per cercare di salvare le strutture aggredite dalle fiamme, mentre il bestiame sarebbe già stato messo al sicuro. Qualche animale, però, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe rimasto intrappolato all'interno dell'edificio.

Il rogo è stato circoscritto e domato e ora si stanno effettuando le bonifiche per eliminare gli ultimi focolai. I danni- impossibile per il momento fare una stima - sarebbero ingenti. Ancora da accertare le cause dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Quartu.