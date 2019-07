Estate e caldo, due capre selvatiche bevono alla sorgente di Cala Goloritzè tra lo stupore dei bagnanti

Capre selvatiche a Cala Goloritzè in un afoso pomeriggio estivo di metà luglio. Per farsi un bagno in uno dei mari più belli della Sardegna? No, semplicemente per dissetarsi dalla sorgente d’acqua dolce che si trova nella famosissima cala. La foto, inviata dal nostro lettore Marcello Marchetti, mostra una capra adulta e un capretto, felici mentre trovano un po’ di refrigerio abbeverandosi nella pozza. Ecco il suo racconto: “Durante una giornata già di per se indimenticabile a Cala Goloritzè, nelle ore del pomeriggio io e altri bagnanti ci siamo accorti che noi umani non eravamo soli nella cala, ma che una capra e un capretto selvatici stavano scendendo la scogliera per andarsi ad abbeverare nella sorgente d’acqua dolce che si trova nella cala e sfocia nel mare. Con l’aiuto dei vigilanti è stato fatto spazio e gli animali sono riusciti a scendere e bere, dimostrando che nella mia adorata isola la natura e l’uomo possono ancora convivere con amore e rispetto”.

