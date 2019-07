Fervono i preparativi, a San Sperate 5 giorni di festa…

Mercoledì 17 luglio al via quindi con uno dei momenti più emozionanti e solenni che attrae sempre i tantissimi devoti di questo Santo Martire, la Santa Messa Solenne alle ore 18.00 presso la Chiesa Parrocchiale. Alle 19.30 si snoderà per le vie del centro del paese (tra i suggestivi murales) la processione del simulacro con a far da scorta oltre ai fedeli anche tanti gruppi folk e i cavalli ( oltre 50).

Dalle 21.30 in Piazza Gramsci lo spettacolo con i gruppi folk. Una festa lunga 5 giorni tra degustazioni, laboratori, musica, spettacoli da vivere sotto il cielo stellato del ” paese museo”.

